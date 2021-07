Telefonsvindlere utgir seg for å være politi – ber om sensitiv info

NTB Innenriks

Innlandet politidistrikt har den siste tiden mottatt en rekke henvendelser fra folk om telefonsvindelen.

De understreker at politiet aldri ber om sensitiv informasjon over telefon. Svindelforsøkene er registrert over hele landet.

– Alle som får slike henvendelser, oppfordres til å anmelde svindelforsøket ved nærmeste politistasjon, sier leder for felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt Johan Martin Welhaven.

Det er vanskelig å si noe om det totale omfanget fordi mange tilfeller ikke er anmeldt, ifølge Welhaven.

Politiet har følgende råd:

* Oppgi aldri sensitiv informasjon som personnummer, passord, kontonummer eller BankID over telefon. Dette vil aldri politiet eller andre seriøse virksomheter be om.

* Spør om navn, tittel og tjenestested på personen som ringer. Be gjerne om personens tjenestenummer i politiet.

* Noter deg tidspunkt for samtalen, og merk deg personens dialekt/språkform og innholdet i samtalen.

* Ta kontakt med nærmeste politistasjon og anmeld forholdet.

(©NTB)