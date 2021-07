Raja støtter Støre og refser Listhaug

NTB Innenriks

– Jeg vil be Sylvi Listhaug trå ekstremt varsomt inn i debatten, sier Raja til VG.

Listhaug støttet fredag uttalelsen som tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang skrev på sin Facebook-side på tiårsmarkeringen for 22. juli-terroren. Der kritiserte Stang Ap-leder Jonas Gahr Støre for å gjøre terroren «partipolitisk».

– Jeg tror Fabian Stang gir uttrykk for det mange mener, skrev Listhaug i en uttalelse til VG fredag.

Det får Raja til å reagere, og han peker på at Listhaug har et særlig stort ansvar for sin retorikk.

– Det er slike utspill som faktisk nører opp under både fremmedhat og myter rettet mot politikere for eksempel i Arbeiderpartiet og AUF, sier Raja, som sier han gir Støre helhjertet støtte.

Frp-rådgiver Espen Teigen sier at Listhaug ikke ønsker å kommentere Rajas utspill.

Støre uttalte på tiårsmarkeringen for 22. juli-terroren at høyresiden har et særlig ansvar for å trekke grenser mot det høyreekstreme tankegodset. Stang tente på alle plugger og refset Støre i et Facebook-innlegg som han slettet like etterpå.

Flere i Høyre, både statsministere Erna Solberg og nestleder Jan Tore Sanner har sagt seg uenige med Stangs utspill.

