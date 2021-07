NTB Innenriks

– Etter ti år er det lov å kjenne på fortvilelsen. Etter ti år er det lov å kjenne på savnet. Og det er lov å kjenne på raseriet, sa statsministeren på tiårsmarkeringen for 22. juli.

Hun sa videre at det bekymrer henne at mange fortsatt strever i hverdagen, og at det gjør vondt å høre at overlevende fra Utøya utsettes for hets og trusler.

– Det viser hvor viktig det er at vi tar kampen mot hatytringer, rasisme og ekstremisme på alvor. Vi må ikke la hatet stå uimotsagt.