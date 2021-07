Norge har satt mer enn 5 millioner doser med koronavaksine

NTB Innenriks

Den første dosen ble satt i Norge i slutten av desember i fjor. De siste månedene har vaksineringen skutt fart, og nå har Norge passert 5 millioner satte doser.

Så langt er det Viken som har størst andel vaksinerte med første dose etterfulgt av Oslo.

FHI opplyste tirsdag at de er i ferd med å fase ut den geografiske skjevfordelingen av vaksiner. I den siste vaksinasjonskalenderen anslås det at alle over 18 år vil få tilbud om første dose innen midten av august og annen dose innen siste halvdel av oktober.

Den siste tiden har smitteutviklingen i Norge vært stabilt lav, men deltavarianten har skapt bekymring for økt smitte igjen.

