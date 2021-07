Fløyfjellstunnelen åpnet etter kraftig røykutvikling

NTB Innenriks

Vest politidistrikt meldte om hendelsen ved midnatt etter at det kom meldinger om røyk i tunnelen og at folk ble sett gående i veibanen. Biler skal også ha rygget ut av tunnelen.

Alle nødetater rykket ut, men brannmannskapene, som undersøkte begge løp i tunnelen, kunne ikke finne noe som brant.

Det er imidlertid startet utlufting av tunnelen ettersom det er mye røyk.

– Dette er tredje gang på tre timer at det er oppstått røyk i tunneler i Bergen, uten noen åpenbar årsak, sier Jørgen Bødtker ved Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

– Vi hadde Glaskartunnelen og Fløyfjellet sørgående løp tidligere i kveld. Det er masse, masse røyk i tunnelen, men vi finner ingen årsak, sier han.

Vest politidistrikt opplyser klokken 0.25 at Fløyfjellstunnelen er åpnet igjen.

Samtidig skriver de på Twitter at mye tyder på at noen har gjort dette med vilje, og at de er svært interesserte i tips fra publikum.

(©NTB)