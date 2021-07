Vaksinejubel fra Solberg: Positive tegn til videre gjenåpning

NTB Innenriks

– Det som er spesielt viktig i Norge er at så mange sier ja til vaksinering. Det håper jeg at fortsetter, for det er veien vår ut av restriksjonene vi har. Det er veien til mer frihet i hverdagen. Jo flere som er vaksinert, desto mindre sannsynlighet er det for alvorlig syke og døde, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Etter spredningen av deltavarianten utsatte regjeringen trinn fire for gjenåpningen av Norge 5. juli. Nå sier Solberg at tallene ser positive ut for videre gjenåpning siden smittetallene er stabile og få blir innlagt på sykehus.

Mandag hadde 75 prosent av Norges befolkning fått minst en vaksinedose, mens 39 prosent var fullvaksinert.

I slutten av juli eller begynnelsen av august skal regjeringen ta stilling til om det er forsvarlig å foreta videre gjenåpning av samfunnet, hvor blant annet anbefalingen om maks 20 gjester i hjemmet og kravet om bordservering av alkohol på utesteder kan bli fjernet.

