Over 24.000 uvaksinerte til Norge via sjøveien hittil i juli

NTB Innenriks

Tall radiokanalen har hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), viser at det daglig kommer 1.730 uvaksinerte personer inn i Norge via sjøveien. Siden regjeringen opphevet reiserådene 5. juli, har det totalt reist inn 24.366 ikke-vaksinerte til Norge med båt.

Det finnes totalt 12 teststasjoner for båtturister i Norge. Nå er pågangen såpass stor at det i løpet av uka vil bli etablert en egen teststasjon på havna i Sponvika i Halden.

– Det er for at det skal bli mer effektivt. Hver morgen ligger båter klare som venter på å få registrert og testet seg, sier Jostein Stø, som leder flere av teststasjonene i Halden, til P4.

Også teststasjonen på havna i Sandefjord merker pågangen. Ferja mellom Sandefjord og Strømstad er populær, og dette fører til mye folk på havna.

– Vi tar imot mange hundre til testing hver dag, forteller kommuneoverlege Ole Henrik Augestad.

(©NTB)