Löfven og Solberg vil samarbeide i håndteringen av neste helsekrise

– Vi har noen områder hvor det er behov for utvikling, og det gjør vi bedre sammen, sa Stefan Löfven til pressen utenfor statsministerens representasjonsbolig i Oslo.

Da hadde han nettopp vært i møte med statsminister Erna Solberg (H) for å diskutere en rekke temaer. Høyest på agendaen sto landenes håndtering av pandemien.

De to snakket blant annet om hvordan Norge og Sverige sammen kan hjelpe hverandre for å forebygge lignende helsekriser i framtiden.

– Vi lærer noe gjennom denne helsekrisen, at det er et potensial for å samarbeide bedre over landegrensene om ting knyttet til teknologiutvikling som vi trenger for fremtiden, sa Solberg.

Hun trakk også fram at Sverige og Norge har hatt svært ulike tilnærminger til tiltak for å begrense smitte. Mens Norge til tider har hatt svært strenge tiltak, med et stengt samfunn og stengte grenser, har svenskene hatt et mer åpent samfunn gjennom pandemien.

Löfven understrekte at stengte grenser har bydd på utfordringer for svenske innbyggere som jobber i Norge.

– Alle land har måttet håndtere sin egen situasjon, og det må man ha respekt for, sa Löfven.

