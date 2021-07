Flere bygg i regjeringskvartalet kan bli brukt på ny

NTB Innenriks

Ifølge Aftenposten er arbeidet nå i gang med å vurdere mulighetene for kutt i kostnader for byggingen av den nye regjeringskvartalet. Stortinget ba regjeringen om dette da statsbudsjettet for 2021 ble behandlet.

Avisa har fått innsyn i et referat fra et møte mellom Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Der framgår det at arbeidet nå er i gang, og både Statsbygg og departementet bekrefter at de vil vurdere om det er mulig å fortsette bruken av noen av dagens departementsbygg.

Alternativ til neste byggetrinn

– Stortinget har bedt regjeringen gjøre en ny vurdering av om dagens departementsbygninger fortsatt kan benyttes, som alternativ til å bygge trinn 2 og/eller 3 i nytt regjeringskvartal, skriver statssekretær Heidi Nakken (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en epost.

Hun opplyser at dette skal følges opp og meldes tilbake i statsbudsjettet for 2022, men har ingen ytterligere kommentarer og ønsker ikke å si noe om hvilke bygg det kan bli aktuelt å gjenbruke.

Skadd i Breiviks angrep

Fire bygg fikk store skader og flere fikk mindre skader da bomben gikk av ved Høyblokka 22. juli 2011. Åtte personer ble drept, og mange ble skadd.

Tre år senere besluttet regjeringen at regjeringskvartalet skal gjenoppbygges fremfor å bli bygget på et nytt sted. I 2017 ble det klart at prosjektgruppa Team Urbis får utforme det nye regjeringskvartalet med sitt prosjekt «Adapt».

SMK flyttes

I januar i år startet byggtrinn 1. Det omfatter rehabiliteringen av Høyblokka, bygging av store deler av kjellerområdene under regjeringskvartalet, samt byggestart på den nye A-blokka og D-blokka.

Det er bestemt at Statsministerens kontor skal flyttes fra Høyblokka til den nye D-blokken, som blir nabobygget.

Både bygningen R4 og Y-blokka er revet, sistnevnte til tross for store protester.

