FHI: Delta dominerer i Norge

NTB Innenriks

Det går fram av Folkehelseinstituttets ukerapport om koronapandemien.

Delta sto for 58 prosent av analyserte prøver i uke 28, opp fra 48 prosent uka i forveien. Samtidig har andelen alfa falt til 27 prosent.

Ifølge ukerapporten er de fleste tilfellene av delta i Norge til nå «knyttet til større utbrudd som alle skyldes separate importhendelser».

Utbredelsen av deltavarianten varierer likevel fra fylke til fylke.

Mer smittsom

Det var ventet at delta ville bli dominerende i Norge i løpet av sommeren.

Delta (B. 1.617.2) ble første gang påvist i India i desember og er nå blitt den dominerende varianten i Storbritannia, Danmark, Portugal, Sør-Afrika, Singapore og Russland. I tillegg er den på hurtig frammarsj i mange land og alle verdensdeler.

Delta regnes som mer smittsom enn alfa (B.1.1.7), som først ble oppdaget i Storbritannia og ble dominerende i Norge i vinter.

Delta ser også ut til å kunne øke risikoen for alvorlig sykdom.

Stabile smittetall

Samlet antall meldte tilfeller med covid-19 har likevel vært stabilt i Norge de siste seks ukene.

Det er foreløpig meldt 1.173 tilfeller av covid-19 i uke 28, ned 0,2 prosent fra uke 27. Smittetrykket i Norge ligger på 44 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 27 og 28 samlet.

Det er Oslo, Rogaland og Viken som har flest smittetilfeller per innbygger.

I Oslo er det påvist delta i flere smitteklynger og utbrudd siste uke. De fleste av utbruddene er tilknyttet fester og utelivsaktivitet.

I Viken påvirkes smittetallene i stor grad av et pågående utbrudd i Ullensaker tilknyttet utesteder og private sammenkomster, i tillegg til et utbrudd i Lillestrøm knyttet til et privat arrangement, ifølge FHI.