Innlandet politidistrikt fikk melding om hendelsen rett etter klokka 2 natt til tirsdag.

– To unge menn er pågrepet og siktet for kroppsskade etter en voldshendelse på en privatadresse. To personer er meldt skadd. En har vært til kontroll ved legevakta, uskadd. En annen er kjørt til Hamar sykehus for behandling av skader, ukjent skadegrad, opplyser operasjonssentralen.

