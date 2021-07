Store våpenmengder beslaglagt i sak knyttet til høyreekstremt miljø

NTB Innenriks

Det er beslaglagt 6 maskingevær, 10 rifler, 5 pistoler, 31 maskingeværbelter, 18 magasiner og 8.000 skarpe skudd i tillegg til en rekke andre våpengjenstander, skriver NRK.

Romerikes Blad og Avisa Nordland omtalte saken først.

Det var først en mann i 30-årene fra Bodø som ble pågrepet, og han er varetektsfengslet i fire uker.

– Pågripelsen ga politiet videre grunn til å gjøre undersøkelse opp mot to andre personer i to andre politidistrikter. Disse to er nå pågrepet. Under ransaking ble det funnet våpen også hos dem, sier politiadvokat Tore Finne Størmer i Nordland politidistrikt til NRK.

Det er en mann i 20-årene fra Hamar og en mann i 30-årene fra Lillestrøm som er de to andre pågrepne i saken, som politiet har jobbet med i ukevis. Disse to mennene er varetektsfengslet i henholdsvis fire uker og én uke.

Nettverk av våpensalg

Politiet mener saken er knyttet til et nettverk av personer som har kjøpt og solgt ulovlige våpen. Siktelsene gjelder ulovlig befatning av skytevåpen. PST er også koblet inn i saken.

– PST er kjent med pågripelsene den siste tiden. Vi følger med på etterforskningene og har et samarbeid med politidistriktene, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Enkelte av våpnene er fra andre verdenskrig, men flere av dem skal være funksjonsdyktige. Mennene peker på at enkelte av våpnene er gamle og ubrukelige, mens politiet mener det er grunn til å tro at flere av dem er funksjonsdyktige. Kripos undersøker nå våpnene.

Peker på «ubrukelige» våpen

Lillestrøm-mannen erkjenner de faktiske forholdene, men ikke straffskyld, ifølge forsvareren.

– Han samlet på gamle våpen, før en lovendring i oktober 2020. Han er i besittelse av alle disse plomberte våpnene fra samlingen, som han selv beskriver som ubrukelige. Han mener det ikke er straffbart å være i besittelse av dem, opplyser advokat Ole-Kristian Ringnes til NRK.

Ringnes sier til Romerikes Blad at hans klient tar avstand fra det høyreekstreme miljøet, og at klienten ikke har vært politisk aktiv på flere år.

Bodø-mannens forsvarer og Hamar-mannens forsvarer har ikke kommentert hvordan deres klienter stiller seg til siktelsen.