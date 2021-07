Skatteetaten: 597 millioner kroner i koronakompensasjon tilbakebetalt

NTB Innenriks

101 millioner er krevd tilbake som følge av etterkontroller, mens noen få har betalt tilbake helt uoppfordret, viser tall Dagens Næringsliv har innhentet.

I alt ble det utbetalt 6,7 milliarder kroner i koronakompensasjon i 2020 fra statskassen til koronarammede bedrifter. Den gang hadde Skatteetaten ansvaret for ordningen, som nå er overtatt av Brønnøysundregistrene.

I alt er det betalt ut 12 milliarder i koronakompensasjon siden ordningen ble startet.

For å motta penger fra ordningen må bedriften ha hatt et omsetningsfall som hovedsakelig skyldes koronapandemien, på minst 30 prosent i tilskuddsperioden.

Avdelingsdirektør Rune Langsø Johansen i innkrevingsdivisjonen i Skatteetaten sier til avisen at mange av sakene skyldes at bedriftene har endret søknaden sin etter innrapportering og etter at pengene er utbetalt.

– Årsaken er i mange tilfeller at regnskapsfører eller revisor har gått igjennom regnskapet og funnet feil i søknaden, sier han, og legger til at det ikke er noe som tyder på omfattende misbruk av ordningen.

