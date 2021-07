Mann i 60-årene dømt til fem års fengsel for seksuelle overgrep mot barn

NTB Innenriks

Ifølge tiltalen fant overgrepene sted i perioden mellom 2003 og 2010, skriver Laagendalsposten.

Den yngste av jentene var fem år gammel da overgrepene startet, ifølge tingrettsdommen. Mannen var stefar til to av ofrene, skriver avisen.

Mannen nektet straffskyld i retten.

I sin vurdering av saken vurderte retten det skjerpende at mannen var stefar til to av ofrene, noe de mener tilsa en straff på mellom seks og sju år. I formildende retning la de vekt på at det har tatt lang tid å behandle saken.

I tillegg til fengselsdommen må mannen betale i alt 12 millioner kroner menerstatning, oppreisning og erstatning for fremtidig inntektstap til de seks jentene. Det er uklart om mannen anker saken.

