Drapssiktede etter Oslo-skyting knytter seg til handlingen

NTB Innenriks

– Vi håper å komme i gang med avhør nå i løpet av formiddagen, det er det vi og siktede ønsker, sier leder Grete Lien Metlid i Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun forteller videre at politiet ikke kan si noe konkret om motiv eller bakgrunn.

– Vi er nå interessert i å høre den siktedes forklaring, sier hun.

Den siktedes advokat, Mette Yvonne Larsen, bekrefter til NTB at avhøret vil skje i løpet av formiddagen, og at hennes klient ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

– Men han knytter seg til handlingen. Samtidig har vi bedt om at han framstilles for politilegen for en vurdering av hans psykiske helse, sier hun.

