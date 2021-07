Bil dundret inn i DNB-filial i Bergen

NTB Innenriks

Et øyenvitne sier til Bergens Tidende at bilen hoppet av motorveien og kjørte gjennom et gjerde før den traff bygningen. Bilder viser at bilen har kjørt gjennom et vindu og står halvveis inne i lokalene.

I en twittermelding skriver politiet i Vest at føreren skal ha kjørt i retning Flesland da uhellet skjedde. Bilen skal ha kommet over midtrabatten, tre motgående kjørefelt, over fortau, gjennom et gjerde og inn i veggen.

Banken var stengt da bilen kjørte inn i lokalene. Ingen andre personer er meldt skadet.

Ifølge vitner skal bilen ha kjørt i opp mot 100 kilometer i timen. Føreren var bevisst da han ble tatt med til Haukeland.

– Det er flaks at dette har gått bra. Det er et område med mye trafikk og folk. Det er stort skadepotensial. Heldigvis var det ingen inne i bygget der bilen traff, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til BT.

