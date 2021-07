Benjamin Hermansen-minnesmerke tagget ned – Politiet etterforsker saken

NTB Innenriks

I år er det 20 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept på Holmlia i Oslo i det som var et rasistisk motivert drap.

Tirsdag oppdaget en mann som bor i området, at noen hadde tagget «Breivik fikk rett» på minnesmerket. En rekke politikere fordømmer hærverket. Statsminister Erna Solberg (H) besøkte minnesmerket tirsdag, og hun sier det var helt forferdelig å se hærverket.

– Jeg blir lei meg og forbannet, og dette viser hvor viktig det er at vi hver eneste dag står opp mot rasisme og hatprat, sier Solberg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre omtaler det som forkastelig, og han mener det neppe er tilfeldig at taggingen skjer kun to dager før tiårsmarkeringen for terroren 22. juli 2011.

– Jeg blir fortvilet og opprørt, men dessverre ikke overrasket. Vi har ikke klart å stanse framveksten av høyreekstreme holdninger i Norge, sier Støre.

Naboer fjernet taggingen

Folk som bor i nabolaget tok raskt grep og fjernet taggingen. En av dem var Kristina Lie-Hagen, som tok med seg white-spirit for å forsøke å vaske det vekk. Til slutt kom en annen nabo til unnsetning med en slipeskive.

– Jeg kom etter at jeg så et bilde som var lagt ut i en nabolagsgruppe. Da ble jeg fryktelig sint og opprørt, sier Lie-Hagen til NTB.

Politiet etterforsker hærverket, og skriver i en pressemelding at de ser svært alvorlig på saken.

– Etterforskningen vil også omfatte straffebestemmelsene om hatkriminalitet, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Rasistisk drap

I januar 2021 var det 20 år siden drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen. 15-åringen ble drept på Holmlia i Oslo i januar 2001, og drapet var rasistisk motivert. Tre medlemmer av den nynazistiske gruppen Boot Boys ble dømt til fengsel for medvirkning til drapet.

Den unge gutten ble drept da han sto utenfor en butikk sammen med kameraten sin.

Da kjørte en bil inn på parkeringsplassen med tre nynazister. To av dem jaget guttene og fikk til slutt tak i 15-åringen. Han ble knivstukket i ryggen, brystet og armen.

Drapet vekket sterke reaksjoner i den norske befolkningen, og i etterkant av drapet samlet 40.000 personer seg i en demonstrasjon mot rasisme. Dette var den største folkemarkeringen i hovedstaden siden andre verdenskrig.

(©NTB)