41-åring erkjenner å ha skutt kameraten sin i Oslo sentrum – hevder det var selvforsvar

NTB Innenriks

Politiadvokat Rita Parnas bekrefter overfor NTB at mannen er avhørt, og at han i avhøret har erkjent de faktiske forhold.

– Han påberoper seg imidlertid selvforsvar, legger hun til.

Mannens forsvarer Mette Yvonne Larsen bekrefter opplysningene.

– Han erkjenner å ha skutt, men han påberoper seg nødverge og har således svart nei på skyldspørsmålet, sier advokaten.

– Har han forklart noe om hvorfor han mente han måtte gjøre dette for å forsvare seg selv?

– Min klient har gitt en veldig lang og detaljert forklaring om hvorfor og hvordan dette skjedde, samt hva som var bakgrunnen for den handlingen. De to involverte er barndomsvenner, og forholdet har utviklet seg i meget negativ retning forut for denne hendelsen, sier forsvareren.

Skal vurderes av politilege

Hun sier hun er bekymret for klientens tilstand og at hun har bedt om at han fremstilles for politilegen for en prejudisiell undersøkelse klokken 9.30 onsdag morgen. Etter lunsj blir det holdt fengslingsmøte.

– Han er litt preget, og jeg har blitt litt bekymret for hans situasjon og om den er knyttet til hendelsen eller om det er noe annet enn det, det tenker vi å få avklart, sier Larsen, og legger til at klienten er samarbeidsvillig og interessert i å legge alle kortene på bordet.

Av hensyn til den pågående etterforskningen vil hun ikke si mer om hva klienten har forklart.

– Jeg vil ikke gå mer i detalj, men han har forklart seg om sin opplevelse med avdøde, detaljene rundt relasjonen og hvorfor han oppfattet at han måtte forsvare seg, sier Larsen.

– Kaldblodig henrettelse

Advokat John Christian Elden er bedt av faren og broren til avdøde om å være bistandsadvokat i saken.

Han sier de stiller seg uforstående til hvordan siktede kan påberope seg nødverge.

– Vi noterer at han erkjenner drapet, men har vanskelig for å se noe grunnlag for påstanden om nødverge ut ifra det vi vet om etterforskningen, skriver han i en SMS til NTB.

– Det virker per nå mer som en kaldblodig henrettelse på åpen gate, legger han til.

Han sier det virker for tidlig av forsvarer å gå ut offentlig og påstå berettigelse av drapet nå.

– Etterforskningen må finne ut av bakgrunnen først, skriver Elden.

Skyting i Oslo sentrum

Mannen som ble drept, var ifølge VG VG år gammel. Han ble skutt i Tordenskiolds gate ved Rådhuset i Oslo mandag ettermiddag og døde kort tid etterpå. Den drapssiktede 41-åringen ble raskt pågrepet på åstedet.

Det var 41-åringen selv som ringte politiet, og politiet har overfor NTB betegnet mannen som veldig samarbeidsvillig.

Politiet har uttalt at det er en relasjon mellom de to mennene. Ifølge VG ble de to dømt i en grov tyverisak i Oslo-området i 2018.

Det var mange vitner som så hele eller deler av skytehendelsen. Politiet har mottatt både bilder og video fra vitner som viser sentrale deler av hendelsesforløpet. Men de er fremdeles interessert i å motta tips fra publikum.