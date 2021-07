Stortingspresidenten om IT-angrepet: Uakseptabelt

NTB Innenriks

– Det må forventes at kinesiske myndigheter gjør det de kan for å hindre at slike IT-angrep skjer. Angrep på Stortinget er angrep på vårt demokrati, sier Trøen i en pressemelding.

Stortinget ble i mars utsatt for et IT-angrep, og mandag ble det kjent at norske myndigheter mener angrepet kom fra Kina. Utenriksdepartementet (UD) har bedt den kinesiske ambassaden om å forklare seg.

Trøen sier at Stortinget har styrket IT-sikkerheten etter at Stortinget har blitt rammet av to større IT-angrep i løpet av det siste året, spesielt med tanke på at stortingsvalget kun er få måneder unna.

− Trusselbildet er stadig mer krevende. Det gjennomføres løpende risikovurderinger som grunnlag for flere tiltak, sier hun.

(©NTB)