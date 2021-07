NTB Innenriks

– Etter et omfattende søk har vi nå funnet to personer på Husbergøya. Disse hadde mistet båten sin og ikke klart å varsle om dette, melder politiet i Oslo på Twitter like etter klokken 2.30.

Leteaksjonen ble satt i gang etter funnet av en seilbåten som lå og slo i fjæra. Det var ikke folk om bord, men lanternen var tent og flagget var oppe. I tillegg var det to hunder om bord i seilbåten.

Politihelikopter, redningsskøyta, brannbåt og flere patruljer på land deltok i søket.

