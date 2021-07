Raja: – Renate har tatt verden med storm

NTB Innenriks

– Renate har tatt hele verden med storm og blir på fortjent vis hyllet overalt! Og for en fantastisk skuespiller og person det også er. Jeg føler meg så heldig over å ha møtt henne, for hun har like vakker personlighet i en-til-en samtale som den vakre personligheten vi så kom til uttrykk på skjermen i filmen, og på den røde løperen hvor hun sjarmerte hele verden i senk, sier kulturminister Abid Raja til VG.

Han kaller prisen «utrolig flott» for norsk film, regissør Joachim Trier og Renate Reinsve selv.

– Jeg gleder meg til å følge hennes nasjonale og internasjonale karriere, fortsetter Raja.

(©NTB)