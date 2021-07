Norwegian-fly på vei til Tyrkia måtte snu

NTB Innenriks

Flyet var på vei til Antalya i Tyrkia og hadde kommet til Bulgaria da det ble klart at papirene ikke var i orden, skriver VG.

Det var Dagbladet som meldte om hendelsen først.

Pressekontakt Eline Skari i Norwegian bekrefter at flyet nå er på vei mot Oslo.

– Grunnen er at tyrkiske myndigheter ikke godtok endret flyregistrering da flyet er blitt overført til norsk register. Dette blir korrigert umiddelbart i papirene til tyrkiske myndigheter. Et nytt fly og besetning er på plass på Oslo lufthavn Gardermoen, og passasjerene vil få ny avgang klokken 14.00, skriver Skari i en epost til VG.

Norwegian sier at de vil ta vare på passasjerene og deres behov, og at alle får servert et måltid om bord.

De beklager det som har skjedd.

– Vi syntes dette er fryktelig leit og beklager de ulemper dette har for passasjerene, sier Skari til Dagbladet.

(©NTB)