Ni av ti unge voksne vil ta koronavaksine

– Norge er nå i verdenstoppen med tanke på dekningsgrad, og en høy andel av befolkningen ønsker å bli koronavaksinert. Det er spesielt positivt at så mange unge ønsker å vaksinere seg, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI).

Undersøkelsen er gjort av FHI i samarbeid med Norstat og Mindshare. Den viser også at 93 prosent av befolkningen i Norge sier at de vil vaksinere seg mot koronaviruset, eller at de allerede er vaksinert.

Tre prosent sier de vil takke nei, og fire prosent opplyser at de ikke vet om de ønsker å benytte seg av tilbudet.

