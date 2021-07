Kredittramme på 3 milliarder kroner på plass for SAS

NTB Innenriks

– Vi er glade for at kredittrammen er på plass og takknemlige for støtten fra våre hovedeiere, sier finansdirektør Magnus Örnberg i en pressemelding.

Støtten ble varslet i mai, men måtte godkjennes av EU-kommisjonen.

De to landene bidrar med halvparten av summen hver, har næringsdepartementet i Stockholm og finansdepartementet i København tidligere opplyst.

Kredittrammen er blant annet ment å gi flyselskapet en likviditetsbuffer siden markedet for flyreiser er blitt svært usikkert på grunn av pandemien.

