Sandnes gir bort 2.000 koronavaksiner til andre kommuner

NTB Innenriks

Det opplyser Irene Asheim Ivesdal, som er ansvarlig for koronavaksineringen i Sandnes, til Sandnesposten.

Mens listene for neste uke er fulle, har få meldt seg til vaksinering i uke 30. Derfor gir kommunen bort doser og starter også drop-in-dag torsdag den uken.

– Men det er viktig at folk ringer på forhånd. Folk fra omkringliggende steder kan også benytte seg av drop-in-muligheten. Kriteriene er at det skal være gått tre uker siden man fikk første vaksine. For dem som har hatt korona, skal det gå tre måneder før man kan vaksineres, sier hun.

(©NTB)