Politiaksjon i Lørenskog

Lokale politipatruljer fikk bistand fra beredskapstroppen og et politihelikopter som hang lavt over Lørenskog i lang tid sent onsdag kveld og natt til torsdag.

– Etterforskningen har fortsatt med full styrke onsdag og på bakgrunn av det ble det aktuelt å prøve på nytt i det samme området som vi var på tirsdag. Nå har vi fått undersøkt det konkrete vi hadde uten å få noe resultat på det. Vi har ennå ikke kommet i kontakt med vedkommende og han er da fortsatt ikke pågrepet, sier politiets innsatsleder Halvor Mangerud til Romerikes Blad.

Det ble tirsdag kveld skutt mot en bil med en person på Skårer i Lørenskog. Politiet ha vært i dialog med den antatte gjerningsmannen og oppfordret ham til å melde seg, uten at det har hjulpet.

