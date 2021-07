Folk frarådes å bade ved populær badestrand i Trøndelag

NTB Innenriks

Tidligere har anbefalingen vært for deler av stranden, og da spesielt ved utløpet for et stort rør ved strandvolleyballbanen og resepsjonen på Øysand camping, skriver Trønderbladet.

– Målinger gjort onsdag 14. juli viser E. coli-verdier som kategoriseres som uakseptable. Derfor velger vi nå å fraråde bading langs hele stranden. Det blir satt opp skilt. Vi jobber fortsatt med tiltak for å utbedre situasjonen, men det vil kunne ta tid før dette blir ferdig, opplyser kommunen.

Øysand har en lang strand og er en populær badeplass både for dagsbesøkende og campingturister.

