Etterlyst mann fortsatt på frifot etter skytingen i Lørenskog

Jourhavende jurist i Øst politidistrikt opplyser i 21-tiden onsdag kveld at det ikke er gjort noen pågripelse i saken, skriver VG.

Det ble tirsdag kveld skutt mot en bil med en person på Skårer i Lørenskog. Politiet ha vært i dialog med den antatte gjerningsmannen og oppfordret ham til å melde seg, skriver avisen.

Politiet fikk melding om saken klokka 18.35 tirsdag og har siden brukt store ressurser på å lete etter mannen.

Foreløpig jobber politiet ut ifra en hypotese om at en konflikt mellom to familier ligger bak skyteepisoden.

Tidligere har de sagt at de ikke tror at gjerningspersonen er til fare for andre mennesker.

