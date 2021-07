Skudd avfyrt mot bil i Lørenskog – politiet søker etter en hvit VW Golf

NTB Innenriks

Mannen i bilen det ble skutt mot, ble tatt hånd om av politiet.

– Politiet søker etter gjerningsperson. Gjerningsperson er sannsynligvis ikke til fare for andre personer, melder politiet.

Knytter ikke hendelsen til et spesifikt miljø

Gjerningspersonen forsvant, ifølge politiet, i en hvit VW Golf med registreringsnummer BE 25744.

– Dersom noen ser denne bilen, ønsker politiet å bli varslet. Politiet leter etter en navngitt person, som ikke er bileier. Vi har bistand fra blant annet nasjonale bistandsressurser ved helikopter, beredskapstroppen, med mere, skriver politiet.

Til medier på stedet forteller innsatsleder Anders Bru i Øst politidistrikt at de ikke vet noe konkret om våpenet som avfyrte skuddene.

– Men vi vet at det er avfyrt flere skudd. Per nå knytter vi ikke hendelsen til et spesifikt miljø, sier han.

Tok seg inn i leilighet

Like etter klokka 20 tok store politistyrker seg inn i en leilighet like ved der hendelsen skjedde, skriver Romerikes Blad.

– Vi søker på flere adresser og om vi tar oss inn et sted så er det på grunn av mistanke om at gjerningspersonen kan befinne seg der. Enn så lenge har vi ikke funnet personen vi søker, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til avisa.

Sandberg forteller også til Romerikes Blad at bilen som ble skutt mot, har et tydelig kulehull i frontruta.

Operasjonslederen sier til VG at det skal være en relasjon mellom den som skjøt og vedkommende det ble skutt mot, og at opplysninger så langt tyder på at hendelsen har en foranledning.

Taktisk og teknisk etterforskning og søk etter gjerningsperson vil fortsette utover kvelden, opplyser politiet.