Nok en person pågrepet etter knivstikking i Oslo

NTB Innenriks

Personen vil bli fremstilt for varetektsfengsling tirsdag, opplyser politiadvokat Ida Fengsrud til Dagbladet.

Mandag ble en 17-åring varetektsfengslet i to uker. En annen 17-åring er også siktet i saken, men er løslatt. Duoen er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til det.

Ifølge politiet var den fornærmede mannen livstruende skadd mandag. Han er foreløpig ikke avhørt.

En politipatrulje kom over den skadde rundt klokka 1.25 natt til søndag. Åstedet ligger i Strøget, som er et smug mellom Torggata og Storgata. Ved 4.30-tiden ble de to 17-åringene pågrepet.

Politiet leter også etter flere gjerningspersoner. Flere personer ble sett løpende fra stedet i retning Oslo domkirke etter hendelsen.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer, men den fornærmede fremstår ikke som et tilfeldig offer, sa Fengsrud til NTB mandag.

Vitner som kan ha sett noe, bes om å ta kontakt med politiet på telefon 02800 eller på tips.politiet.no.

