Brann i institusjon på Dokka – én person ikke gjort rede for

Innlandet politidistrikt varslet om brannen klokka 22.19 mandag kveld. Det skal brenne på et rom på institusjonen som er i en bygning over tre etasjer.

– Bygningen er evakuert og brannvesenet arbeider med slokking. Betjeningen på stedet forsøker å få oversikt over om noen er savnet, sier operasjonsleder Ole-Erik Løkker Skogheim til NTB.

Avdelingsleder Kjetil Bjerke opplyser til Oppland Arbeiderblad at en av beboerne ikke er gjort rede for.

Ved 22.40-tiden meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll på brannen. Det vil trolig pågå etterslukking på stedet utover natten.

Klokken 00.30 opplyser politiet at totalt 21 beboere og to ansatte er evakuerte og at de fleste vil bli innlosjert i andre boliger på stedet.

