17-åring varetektsfengslet etter knivstikking i Oslo

17-åringen ble fremstilt for varetekt mandag og fengsles i to uker, opplyser politiadvokat Ida Fengsrud til NTB.

Også en annen 17-åring er siktet i saken, men vil bli løslatt i løpet av dagen. De to er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til det.

– Han som er fremstilt for varetekt, ønsker ikke å forklare seg, sier Fengsrud.

Livstruende skader

Den fornærmede mannen er livstruende skadd, og politiet har ikke fått gjennomført avhør av ham.

En politipatrulje kom over den skadde rundt klokka 1.25 natt til søndag. Åstedet ligger i Strøget, som er et smug mellom Torggata og Storgata. Ved 4.30-tiden ble to menn i slutten av tenårene pågrepet.

Politiet leter også etter flere gjerningspersoner. Flere personer ble sett løpende fra stedet i retning Oslo domkirke etter hendelsen.

Fremstår ikke som tilfeldig offer

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer, men den fornærmede fremstår ikke som et tilfeldig offer, sier Fengsrud.

Politiet jobber også med å gå gjennom beslag, men Fengsrud vil ikke gå inn på hva dette dreier seg om. Hun understreker at de er i en tidlig fase av etterforskningen.

– Det er en god del etterforskning som gjenstår. Jeg ønsker ikke å gå ut med hva vi sitter på av informasjon, men det er naturlig at vi prøver å avdekke flere impliserte, sier hun.

Ber vitner melde seg

Politiet har snakket med flere vitner og ber personer som kan ha sett noe, om å melde seg.

– Vi har mange som vi ønsker å snakke med. Vi er i gang og har gjennomført flere vitneavhør allerede, sier politiadvokaten.

Vitner bes ta kontakt på telefon 02800 eller på tips.politiet.no.

