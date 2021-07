En mann omkom i båtracet utenfor Tvedestrand

NTB Innenriks

Ulykken skjedde ved Holmesund brygge i forbindelse med arrangementet Møkkalasset Cup, som er en offshoreregatta i Tvedestrand.

– Det fremstår nå som at båten har truffet en bølge og deretter gått ned, opplyser politiet i Agder på Twitter.

Dødsfallet ble meldt i 14.30-tiden lørdag ettermiddag.

Til NTB opplyser politiet at det dreier seg om to menn, men verken alder eller hvor i landet de kommer fra er kjent. Begge skal imidlertid ha vært deltakere i regattaen og det var kun de to i båten, som gikk ned etter ulykken.

Skal få den hjelpen de trenger

Den andre personen er fraktet til sykehus i Arendal. Skadeomfanget her var i 15.30-tiden ikke kjent.

Kriminalteknikere skal nå gjøre sine undersøkelser på stedet og det gjøres vitneavhør etter ulykken.

– I tillegg skal vi sørge for at de pårørende får den hjelpen de trenger, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til NTB.

Tragisk hendelse

Arrangørene stanset båtracet som følge av ulykken. Ifølge deltakere som Tvedestrandsposten snakket med etter racet, var det ikke spesielt krevende forhold på sjøen da ulykken inntraff.

Generalsekretær Tony Isaksen i Norges Motorsportforbund sier de nå arbeider med å støtte pårørende og involverte i ulykken.

– Båtsporten er rammet av en forferdelig tragisk hendelse, og det er en tung stund for mange nå, sier Isaksen.

Krisestab

I tillegg har kommunen satt krisestab.

– Psykososialt kriseteam er kontaktet i forbindelse med ulykken, sier ordfører Marianne Landaas til Tvedestrandsposten.

Ifølge Fædrelandsvennen starter løpet i indre havn i Tvedestrand. Derfra går racet ut Oksefjorden forbi Holmesund brygge i Arendal kommune, før deltakerne snur utaskjærs.

