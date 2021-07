NTB Innenriks

110-sentralen Finnmark opplyste ved 17-tiden at brannvesenet har kontroll på brannen i nasjonalparken.

Det skal ikke være folk eller hytter i området, som ifølge NRK er i Øvre Anárjokha nasjonalpark.

Et skogbrannhelikopter ble rekvirert til stedet. Helikopteret bistår nå med slukking av ytterligere en brann, cirka to mil nord for det første området.

Lørdag var det stor skogbrannfare i regionen, viser skogbrannfareindeksen til Meteorologisk institutt.

