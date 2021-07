Solid oppgang fra start på Oslo Børs

NTB Innenriks

Teknologiselskapene Pexip, Kahoot og Patientsky har falt kraftig på børs de siste dagene, men flere av dem stiger fredag, skriver Dagens Næringsliv.

Kahoot-aksjen stiger med 4,3 prosent etter at det fredag morgen ble kjent at Softbank har kjøpt aksjer for ytterligere 151 millioner kroner i selskapet. Det følger gårsdagens kjøp på 148 millioner kroner i det norske teknologiselskapet for e-læring.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag ned 1,72 prosent og stengte på 1120,96 poeng. Dermed har børsen endt i minus tre dager på rad før oppgangen fredag.

