Kongsvinger kommune har sporet opp alle som fikk saltvann istedenfor vaksine

Vaksineteamet i kommunen har kartlagt hvem som fikk saltvann i stedet for vaksine. Rutinesvikten har også fått en positiv konsekvenser for de andre 140 som ble vaksinert samme dag – nå har de fått sin andre dose to måneder tidligere, skriver mittkongsvinger.no.

– Det er et lite plaster på såret, at 95 prosent av dem som ble vaksinert i Holthallen den dagen nå er fullvaksinert to måneder tidligere, sier kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp.

Kommunen har de siste ukene jobbet med å kartlegge hvem de sju som fikk saltvannsoppløsning er. Dette har tatt tid fordi immunsystemet må få tid til å reagere på vaksinen og utvikle antistoffer. Det er det man må lete etter for å finne ut hvem som hadde fått vaksine og hvem som hadde fått saltvann.

