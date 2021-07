Felles strømmingsavtale for lydbøker i Norge i havn

NTB Innenriks

Med tilbakevirkende kraft fra 1. juli vil skjønnlitterære voksenbokforfattere få kvalitetssikrede avtaler og like vilkår på strømming av lydbøker i abonnementstjenestene, skriver Den norske Forfatterforening (DnF) i en pressemelding.

Også Forfatterforbundet og Norske barne- og ungdomsbokforfattere er med på avtalen med Forleggerforeningen. Dette er resultatet av forhandlinger som begynte høsten 2019.

Det var Klassekampen som først omtalte saken.

Forfatterne skal nå få minst 11 kroner per lytting, et beløp som skal forhandles hvert år. I tillegg får de et større forskudd, større royaltyandel, og grensen for gratislytting i lydbokappene reduseres.

– Nå har vi fått på plass en helt unik avtale i europeisk sammenheng, sier Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet til Klassekampen.

