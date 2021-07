NTB Innenriks

Forfatterforeningen meldte om enigheten i en pressemelding natt til fredag. 1. juli i år er satt som dato for når avtalen skal gjelde fra.

Avtalen innebærer blant annet minstebetaling i strømmetjenestene på 12,50 kroner per lytting for de første 250 lyttingene, deretter 11 kroner per lytting. Tidligere minstebetaling i ulike avtaler har ligget på 10 kroner, ifølge Forfatterforeningen.

De første forhandlingene om en kollektiv avtale startet allerede høsten 2019.

