Færre er bekymret for å bli koronasmittet

Dette kommer fram i junitallene i undersøkelsen, som Opinion står bak.

33 prosent oppgir at de er bekymret for å bli smittet, noe som er en nedgang på 4 prosentpoeng fra mai.

– Norge åpnes opp etter 16 måneder med pandemi og stadig flere vaksineres. Selv om smitten kan øke, er færre redd for seg selv og familien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I undersøkelsen er 120.000 nordmenn spurt om sine bekymringer for smitte.

Halvparten av de spurte oppgir at de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet av koronaviruset.

– Nordmenns bekymring for at noen i familien blir smittet har aldri vært lavere, noe som rimeligvis skyldes at stadig flere blir vaksinert, sier Clausen.

I juni, samt så langt i juli, sier 28 prosent av de spurte at de den siste uken har vært i situasjoner hvor mange var samlet uten at det var mulig å holde en meters avstand til andre.

Dette er en økning på 6 prosentpoeng økning fra i mai.

– Få tar med seg tommestokken på ferien. Det er lettere å glemme pandemi mens Norge åpner opp, sier Clausen.

