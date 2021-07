Ryde stanser elsparkesykkelbruken om nettene i de fire største byene

NTB Innenriks

Tirsdag ble det kjent at Ryde nattestenger sine elsparkesykler i Oslo i helgene. Nå utvider selskapet dette til også å gjelde Bergen, Trondheim og Stavanger.

I Oslo var det tirsdag registrert 856 skader med elsparkesykkel. 57 prosent av ulykkene skjedde mellom klokken 23 og 5. Over halvparten av dem som ble skadd på elsparkesykkel i Oslo i helgen, var alkoholpåvirket.

– Ryde er bekymret for antall ulykker og skadeomfanget knyttet til bruk av sparkesykler i ruspåvirket tilstand i de store byene, skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

– Bør lyttes til

– Ryde mener den sterke oppfordringen vi nå ser i storbyene, bør lyttes til og forplikter seg til å stenge sine sykler om natten hvis de andre aktørene følger etter, skriver selskapet.

Torsdag var det møte i Bergen mellom sparkesykkelaktørene, Bergen kommune, legevakten og politiet. På lik linje med i Oslo var det et tydelig ønske fra det offentlige om nattestenging i Bergen.

Etter dialog med Trondheim og Stavanger kommune har Ryde også tatt tilsvarende beslutning for disse to byene, skriver selskapet.

De legger til at det ikke vil hjelpe dersom de er eneste aktør som gjennomfører nattestenging.

– Hvis tiltaket ikke gjennomføres i fellesskap, vil det være andre sparkesykler tilgjengelig. Da oppnår vi ikke noe annet enn at brukerne går fra en Ryde-sykkel til en sparkesykkel fra en annen leverandør, sier styreleder Eivind Saga i Ryde.

– Kan ikke fortsette som nå

Etter at Ryde meldte om nattestengte elsparkesykler i helgene tirsdag, fulgte Bolt opp onsdag.

Men Voi vil fortsatt la sine elsparkesykler være åpne om nettene i helgene. De innfører i stedet en reaksjonstest og reduserer hastigheten fra 20 til 15 kilometer i timen fra klokken 23 til 4 på natten.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber i et Facebook-innlegg om at flere aktører stenger for bruk om natten. I innlegget, som ble lagt ut onsdag kveld, skriver Johansen at det ikke kan fortsette slik som nå, med daglige ulykker og stygg promillekjøring.

«Jeg oppfordrer nå alle andre sparkesykkelaktører om å gjøre det samme umiddelbart», skriver Johansen og peker på at det ikke hjelper om Ryde gjør dette alene.

Promillegrense

Byrådslederen fikk dagen etter støtte fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på Facebook.

– Det er min klare forventning at aktørene nå følger oppfordringen om nattestenging, der det er kommet fra lokale myndigheter, skriver han videre.

Hareide vedgår at nattestenging ikke vil løse alle utfordringer og ber også syklistene ta ansvar for å kjøre forsvarlig. Statsråden sier for mange ikke respekterer reglene og kjører flere på én elsparkesykkel eller mens de er påvirket av rus.

– Vi er i gang med arbeidet med å få på plass en promillegrense, skriver samferdselsministeren.

– Vil ha betydelig effekt

Og nettopp en promillegrense er etterlyst av selskapene. Ryde opplyser at de tror en promillegrense vil ha betydelig effekt, ettersom man da også vil miste sertifikatet til å kjøre bil og motorsykkel.

Saga sier at elsparkesyklene har blitt en viktig del av folks hverdagstransport, og at nesten alle disse utføres ansvarlig og uten skader.

– Det er den uansvarlige bruken, som promillekjøring, vi må få slutt på, og vi ønsker å jobbe tett sammen med myndighetene for å løse dette. Det viktigste steget er en promillegrense, sier styrelederen.

Også Voi støtter forslaget om en promillegrense.

– Kjøring i fylla er helt klart en utfordring. Dette løses gjennom en promillegrense, økt politikontroll og en bedre dialog mellom kommunale myndigheter, utleieaktører og ikke minst brukere, sier Christina Moe Gjerde, norgessjef i Voi.

