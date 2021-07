Nybø undertegnet frihandelsavtalen med Storbritannia

NTB Innenriks

Den meget omfattende avtalen med britene er avgjørende for store deler av norsk næringsliv etter brexit – men er viktig også for folk flest, mener næringsminister Iselin Nybø (V). Hun var torsdag i London og undertegnet den historiske frihandelsavtalen med Storbritannia på vegne av Norge – et snaut år etter at forhandlingene med britene startet.

– Storbritannia er vår viktigste handelspartner etter EU. Den sikrer norske bedrifter like eller bedre konkurransevilkår når de skal opp mot bedrifter fra EU i det britiske markedet, sier Nybø til NTB.

Seremonien fant sted i Old Admiralty Building i Whitehall sammen med Efta/EØS-landene Island og Liechtenstein. Viseminister Ranil Jayawardena for internasjonal handel representerer Storbritannia, mens utenriksministrene Gudlaugur Thór Thórdarson og Dominique Hasler undertegner for Island og Liechtenstein.

Forhandlingene startet i august 2020 og ble avsluttet i juni 2021. Stortinget rakk å banket den gjennom før sommerferien. Når Storbritannia har sluttført sin prosess, kan avtalen tre i kraft.

(©NTB)