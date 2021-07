Mistenkelig dødsfall i Skien – person funnet død ved sti

NTB Innenriks

– Det er uvisst hvor lenge vedkommende har ligget der, men det kan ikke være snakk om mange dager. Funnstedet er i tilknytning til en sti som går langs en bilvei. Det er ikke naturlig at en person ligger død på et sånt sted uten å bli oppdaget, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det skal være en eldre person som er funnet, ifølge lokalavisa Varden, men Gunnerød vil ikke gå i detalj om den døde personen eller om ytterligere omstendigheter om funnet. Politiets førsteprioritet er å få vedkommende identifisert og deretter komme i kontakt med pårørende.

Ukjent identitet

– Vi vet ikke hvem denne person er, så det er naturlig at vi begynner å nøste der, sier Gunnerød.

Han understreker at politiet rubriserer alle dødsfall der vedkommende dør alene, som mistenkelige. I denne saken er det også det spesielle funnstedet – det ligger ikke i direkte forbindelse til bolig- eller hyttefelt og er ikke i et naturlig turområde – som gjør at det er i gangsatt kriminaltekniske undersøkelser.

Mistenkelige funn

– Det er dessuten gjort funn på stedet som gjør dette mistenkelig. Krimteknisk kommer til å jobbe på stedet utover kvelden og natta. Jeg kommer ikke til å gå inn på hvilke eller hva slags funn det er snakk om, sier Gunnerød.

Ifølge politiet kom meldingen inn til politiet klokken 20.59 torsdag. Det var forbipasserende som meldte funnet inn til politiet.

