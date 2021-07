Studie om norsk vaksineproduksjon først klar neste sommer

NTB Innenriks

Til Dagens Næringsliv opplyser næringsminister Iselin Nybø (V) at veien videre består av to studier. Den ene er en markedsanalyse, mens den andre er en gjennomgang av statlige initiativer for vaksineproduksjon i sammenlignbare land i EU og EØS-land.

– Vi må finne ut av det som er det faktiske mulighetsrommet for vaksineproduksjon i Norge. Pandemien har vist at vi er avhengige av internasjonalt samarbeid. Samtidig er vaksineproduksjon svært ressurskrevende, og både markedet og forsyningskjedene er globale. Nå skal vi finne ut hva som kan være Norges bidrag, sier næringsministeren.

Frps Morten Stordalen beskylder regjeringen for å en «gå-sakte-aksjon». Han mener tidsperspektivet bryter med det enstemmige vedtaket i Stortinget i mai om å – om mulig – inngå forhåndskjøpsavtaler med private aktører som vil etablere norsk vaksineproduksjon.

Nybø avviser kritikken fra Frp og sier en god analysejobb må til hvis man skal fatte en beslutning som gjør at Norge lykkes.

