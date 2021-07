Norwegian fikk milliongebyr – truer med rettslige skritt

NTB Innenriks

Miljødirektoratet varslet i slutten av juni Norwegian om et mulig overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner, skriver E24.

Flyselskapet skulle egentlig levere klimakvoter for utslippene i 2020 i slutten av april, men disse ble ikke levert. Norwegian var på dette tidspunktet fremdeles i konkursbeskyttelse, men Miljødirektoratet krever at Norwegian likevel leverer klimakvotene.

I sitt tilsvarsbrev skriver Norwegian at innlevering av kvoter vil skje under protest, og at det tas forbehold om at de vil kunne prøve saken rettslig.

Miljødirektoratet opplyser til nettstedet at flyselskapets innspill vil bli vurdert etter ferieavviklingen.

