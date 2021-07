Kahoots verste dag på Oslo Børs

NTB Innenriks

Kahoot doblet salgsinntektene i andre kvartal, men markedet sendte likevel aksjekursen rett ned på Oslo Børs.

Ifølge E24 er årsaken at markedet hadde forventet bedre tall. Dermed ble onsdag den verste børsdagen selskapet har hatt noensinne, og markedsverdien ble barbert med hele 7,25 milliarder kroner.

Kahoot ble dermed dagens soleklare taper på børsen, men er ikke blant selskapene som er notert på hovedindeksen, der det gikk mer rolig for seg.

Mest omsatt var som vanlig børslokomotivet Equinor, som imidlertid falt med 2,5 prosent. Blant de øvrige større selskapene gikk DNB tilbake med 0,7 prosent, mens både Yara International, Adevina og Telenor gikk fram, med henholdsvis 1,0, 0,9 og 0,8 prosent.

Oljeprisen trakk også Oslo Børs ned onsdag, med et kraftig fall på hele 2,7 prosent for et fat nordsjøolje, som ble omsatt for i underkant av 73 dollar. Et fat amerikansk lettolje ble ved børsslutt omsatt for 71,3 dollar, en nedgang på hele 2,9 prosent. Mandag var oljeprisen på sitt høyeste nivå på tre år da den bikket over 77 dollar fatet, ifølge dn.no. Siden da har den vært på vei nedover.

De toneangivende europeiske aksjeindeksene opplevde en varierende dag. Mens CAC 40 i Paris lå omtrent flat med en tilbakegang på under 0,1 prosent, steg DAX 30 i Frankfurt med 0,8 prosent. I London noterte FTSE 100 seg for en oppgang på 0,5 prosent.

