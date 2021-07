Forfatterforeningen sender omstridt opprop til avstemning

NTB Innenriks

Styret valgte i utgangspunktet å valgte stille seg bak oppropet fra Norske Dansekunstnere, som kom etter at kommisjonen arrangerte et innspillsmøte med Are Søberg, kjent fra Facebook-siden «Sløseriombudsmannen», men snur nå.

– Gjennom avstemmingen vil alle stemmer blir hørt, sier nestleder Amalie Kasin Lerstang i DnF til NRK.

«Styret har i dag bestemt at vi ønsker å forankre denne avgjørelsen i medlemsmassen vår, og vi vil derfor gjennomføre en avstemming over hvorvidt DnF skal eller ikke skal støtte oppropet», heter det i en uttalelse.

