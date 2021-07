Fem personer smittet etter å ha vært på Ekstremsportveko på Voss

NTB Innenriks

Ved 14-tiden fikk NTB opplyst at fire personer var smittet. Noen timer senere skriver Avisa Hordaland at fem personer nå er smittet etter å ha vært på Ekstremsportveko.

Ingen av de fem er bosatt på Voss, men bor i ulike kommuner på Østlandet.

Av de fire første tilfellene som ble meldt, opplyste kommuneoverlege Eystein Johannes Hauge til NTB at tre var deltakere på ekstremsportfestivalen, mens én av dem var gjest.

Kommunen har dialog med arrangøren av Ekstremsportveko. De smittede har reist tilbake til sine hjemkommuner, så den primære smittesporingen foregår der.

Så langt er det ingen tegn til at noen på Voss er smittet, men det er for tidlig å konkludere at dette ikke har fått konsekvenser i kommunen, ifølge Hauge.

Festivalen har lagt ut informasjon om utbruddet på sin Facebook-side.

– Det har oppstått smitte blant deltakere på årets Ekstremsportveko. Nærkontakter skal ha blitt eller blir kontaktet. Disse skal følge regler og anbefalinger, skriver de.

De ber videre deltakere og gjester om å følge med på eventuelle symptomer og heller teste seg én gang for mye enn én gang for lite.

