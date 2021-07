Andelen deltasmittede økte til 13 prosent forrige uke

NTB Innenriks

Antall bekreftede tilfeller med deltavirusvarianten har økt fra totalt 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 502 tilfeller til og med uke 26, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin rapport for uke 26.

De siste ukene er det observert en liten nedgang i alfavariant fra over 90 prosent til omtrent 75 prosent, samtidig har andelen bekreftede tilfeller med deltavariant økt fra 1 prosent til 13 prosent. Høyest til nå er andelen i forrige uke, med 13 prosent.

Liten økning i smittede

Det ble registrert i alt 1.301 koronatilfeller i forrige uke. Det er en økning på 2 prosent fra uka før. Dette utgjør 48 smittede per 100.000 innbyggere i Norge de siste to ukene. Andelen positive tester i forrige uke var 0,9 prosent.

Dermed er Norge fremdeles, sett under ett, grønt på det europeiske smittevernbyrået ECDCs smittekart. Kravet for grønt er under 50 smittede per 100.000 innbyggere og under 4 prosent positive prøver.

80 prosent økning i Viken

Det er nå lite smitte i nesten alle kommuner, og de fleste utbruddene de siste ukene har raskt kommet under kontroll. Men FHI forventer at det vil komme sporadiske utbrudd de neste ukene siden flere mennesker nå har kontakt med hverandre og beveger seg mer.

Den siste uka er det Rogaland og Agder som har hatt flest smittetilfeller i forhold til befolkningstall, mens Vestland og Møre og Romsdal har hatt færrest.

Videre var det en økning i koronasmittede i Trøndelag, Troms og Finnmark, og i Nordland og Viken økte antall meldte tilfeller med 78 og 80 prosent. I Viken var årsaken i all hovedsak et utbrudd i Ullensaker.

Få innleggelser og dødsfall

På grunn av liten smitte i samfunnet og at mange eldre og personer i risikogruppene nå er vaksinert, er det også få nye sykehusinnleggelser og dødsfall.

De siste ni ukene har det vært registrert seks eller færre dødsfall i uka. I forrige uke er det foreløpig registrert to dødsfall, og det er registrert 16 nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling.

(©NTB)