Voi følger ikke Ryde i Oslo – lar elsparkesykler være åpne nattetid i helgene

Tirsdag ble det kjent at elsparkesykkelutleieren Ryde nattestenger sine elsparkesykler nattetid i helgene i Oslo. Voi følger ikke etter.

De vil i stedet innføre to egne tiltak for å hindre at berusede folk skader seg på elsparkesyklene. De mener ulykkestallene kan reduseres drastisk ved bedre utnyttelse av innovativ teknologi.

Det ene tiltaket er å redusere hastigheten fra 20 til 15 kilometer i timen fra klokken 23 til 4 på natten. Elsparkesyklene skal også gjøres utilgjengelige i de mest utsatte bar- og utelivsområdene i sentrum.

Samtidig vil utleieaktøren kreve at brukere gjennomfører en reaksjonstest i appen før de får åpnet elsparkesyklene for bruk.

