UNN vedtar bot på 300.000 kroner etter at pasient døde i 2017

Den kvinnelige pasienten døde fordi en blodforgiftning ble oppdaget og behandlet for sent, skriver NRK.

Helsetilsynet har avdekket at UNN hadde sviktende systemer for behandling av blodforgiftning.

Kvinnens pårørende anmeldte saken. Politiet i Troms mener at kvinnen ble liggende for lenge uten å få riktig behandling.

– Når påtalemyndigheten konkluderer at det er så alvorlig at vi skal ilegges straff for det, så aksepterer vi det, sier forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge.

Hendelsen skjedde på sykehuset i Harstad.

